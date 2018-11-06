На об'їзній дорозі Львова автомобіль збив на смерть 67-річного пішохода
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 20:303100
У ДТП загинув 67-річний пішохід
Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 6 листопада. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, близько 18 години на дорозі «Західний обхід Львова» мікроавтобус Fiat Ducato збив чоловіка. Від отриманих травм 67-річний пішохід помер на місці події.
Як з’ясували поліцейські, за кермом автомобіля перебував 31-річний львів’янин.
За фактом поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Наразі невідомо, чи переходив чоловік дорогу на пішохідному переході.
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