На дорогах Львівщини загинули двоє пішоходів

5 листопада на дорогах Львівщини автомобілі на смерть збили двох людей. Обидва випадки трапилися на трасі Київ-Чоп.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 18:43 в с. Дубина Сколівського району 37-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter, мешканець с. Кошелево Хустського району Закарпатської області, не обрав безпечної швидкості руху, збив пішохода, який переходив проїзну частину автодороги поза межами пішохідного переходу. В результаті ДТП 68-річний мешканець с. Дубина загинув на місці пригоди.

А поблизу с. Вербляни Буського району о 20:08 водій спеціалізованого вантажного сідлового тягача МАN TGS19/400 з напівпричепом рефрижератором KOGEL S 24, 57-річний киянин, здійснив наїзд на пішохода, 41-річного мешканця м. Буськ, який від отриманих травм помер на місці події.

Обставини ДТП з’ясовуються.