На об'їздній дорозі Львова у Сокільниках львів’янин на смерть збив 47-річного пішохода

Ввечері у суботу, 3 листопада, приблизно о 20:20 у селі Сокільники трапилась смертельна ДТП, унаслідок якої загинув 47-річний пішохід. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.

На дорозі «Західний обхід Львова» у селі Сокільники 45-річний львів’янин, керуючи авто Opel Vectra, скоїв наїзд на пішохода. У повідомленні вказано, що ДТП трапилась поза межами пішохідного переходу біля готелю «Галіція».

Унаслідок ДТП 47-річний пішохід, мешканець Дніпра, загинув на місці події до приїзду медиків. Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.