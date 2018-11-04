У ДТП під Львовом постраждали троє людей, серед яких 7-річний хлопчик

У суботу, 3 листопада, приблизно о 15:50 у селі Гамаліївка на трасі Київ-Чоп трапилась ДТП, у якій постраждали троє людей. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.

Відбулось зіткнення авто Toyota Land Cruiser, яким керував 58-річний львів’янин, та Nissan Primastar, за кермом якого був 36-річний мешканець Гамаліївки.

Унаслідок ДТП водій та двоє пасажирів Nissan Primastar отримали тілесні ушкодження. 36-річний водій та 35-пасажирка після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації, а 7-річний хлопчик з черепно-мозковою травмою госпіталізований у хірургічне відділення міської дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика у Львові