У центрі Львова 23-річний водій КамАЗа на смерть переїхав пенсіонерку

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У середу, 31 жовтня, приблизно о 09:00 на площі Соборній водій КамАЗа наїхав на жінку, що переходила дорогу. Смертельна ДТП трапилась поблизу пішохідного переходу поруч із Апеляційним судом Львівської області.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, за кермом КамАЗа був 23-річний житель Кам’янка-Бузького району, особу загиблої наразі встановлюють. На місці події працюють слідчі.

Особу загиблої встановлюють слідчі

Як повідомив кореспондент ZAXID.NET, на місці події знайшли посвідчення жінки 1941 року народження. Водій стверджує, що пропустив людей на пішохідному переході, а жінка перебігала дорогу за його межами. Він її не помітив і вона потрапила під задні колеса КамАЗа.