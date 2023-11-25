98-літнього чоловіка доставили у реанімацію

Упродовж минулої доби на Львівщині внаслідок ДТП травмувалися троє пішоходів. Один наїзд трапився у Львові на вул. Героїв УПА, ще двох пішоходок збили у Зимній Воді.

Як повідомили у поліції, 24 листопада близько 15:00 на вулиці Героїв УПА у Львові водій Audi, 34-річний львів’янин, збив 98-річного місцевого мешканця. Літнього пішохода з травмами шпиталізували у реанімацію.

Ще одна ДТП трапилася ввечері 24 листопада, близько 20:30, на об’їзній Львова у селі Зимна Вода.

«Водій автомобіля KIA Sorento, 60-річний житель Вінницької області, здійснив наїзд на двох місцевих мешканок віком 23 і 60 років. Внаслідок ДТП жінки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні», – повідомили у поліції.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, 23 листопада у Зимній Воді автомобіль «швидкої» збив двох пішоходів: 17-річного хлопця та 18-річну дівчину. Травми отримала також пацієнтка, яку перевозила «швидка».