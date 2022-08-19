Судячи з фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході

Ввечері у четвер, 18 серпня, на вулиці Липинського у Львові автомобіль Hyundai Sonata збив 33-річного чоловіка. Судячи з фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, ДТП трапилась о 18:40 на вулиці Липинського. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Hyundai Sonata, 24-річний мешканець одного з сіл Львівського району, скоїв наїзд на 33-річного львів’янина. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Судячи з фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.