Після ДТП поліція інформувала, що пішохода з травмами доставили у лікарню

Шевченківський районний суд Львова визнав 28-річного львів’янина винним у вчиненні аварії у селі Підберізці, що під Львовом. Пішохода, який раптово вийшов на дорогу та порушив ПДР, оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась вранці 6 лютого у селі Підберізці, що під Львовом. Автомобіль Opel Astra збив 28-річного львів’янина, що переходив дорогу. Після ДТП поліція інформувала, що його з травмами доставили у лікарню.

Під час досудового розслідування з’ясувалось, що у вчиненні ДТП винний сам пішохід, який раптово вийшов на дорогу. Кримінальне провадження за фактом ДТП закрили.

Дослідивши матеріали справи, суддя Павло Едер визнав пішохода винним у порушенні ПДР та оштрафував на 850 грн, він також має сплатити 496 грн судового збору.