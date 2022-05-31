Львівські патрульні оштрафували водія маршрутки, бо він не пропустив людей на пішохідному переході. Як повідомила патрульна поліція Львівщини, водію доведеться сплатити 1445 грн штрафу, або його позбавлять водійських прав.

30 травня приблизно о 17:00 патрульні отримали виклик, що водій однієї із маршруток на вулиці Мазепи не пропустив пішоходів на переході. Очевидці та учасники події розповіли, що водій не знижуючи швидкості проїхав пішохідний перехід. У цей момент кілька людей переходили дорогу і їм довелося втікати у різні сторони аби не потрапити під колеса.

Поліцейські зупинили 60-річного водія цієї маршрутки на зворотному шляху

Поліцейські зупинили 60-річного водія цієї маршрутки на зворотному шляху маршруту. Оскільки водії порушив пункт 18.1 ПДР, на нього склали протокол за ч. 5 ст. 122 (порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху вжити заходи щодо забезпечення особистої безпеки) КУпАП.

За таке порушення передбачена відповідальність: штраф 1445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Під час перевірки усіх документів, з'ясувалося, що транспортний засіб є арештований за борги. Після оформлення усіх матеріалів, автобус БАЗ А079.04 супроводили на арештмайданчик.