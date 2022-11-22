Судячи з фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході

На вул. Городоцькій у Львові водій автомобіля Smart збив 15-річну дівчину, яку з травмами доставили в лікарню. Судячи з фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході.

Як повідомили правоохоронці, аварія трапилась вранці 21 листопада на вул. Городоцькій. 56-річний львів’янин, який керував автомобілем Smart, збив 15-річну дівчину, яка переходила дорогу. Унаслідок ДТП вона зазнала травм та потрапила до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.