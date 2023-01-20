Залізничний районний суд Львова оштрафував водія приміської маршрутки, який розпилив газовий балончик у обличчя чоловіку під час конфлікту. У потерпілого був хімічний опік. Водія визнали винним в нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження та оштрафували на 850 грн.

Як вказано у вироку суду, випадок трапився ввечері 28 грудня 2022 року. У водія приміської маршрутки №184а виник конфлікт із чоловіком, якому він розпилив газовий балончик у обличчя, не виходячи із маршрутки. Потерпілий у цей час стояв на проїжджій частині біля вікна водія. У матеріалах справи не вказано, через що відбувся конфлікт.

У потерпілого діагностували хімічний опік рогівки та кон’юнктиви 2-ого ступеня, які відносяться до легкого тілесного ушкодження. Водій маршрутки визнав свою провину.

Справу розглядала суддя Богдана Гедз, яка визнала водія маршрутки винним в нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження та оштрафувала на 850 грн.