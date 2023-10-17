Судячи з фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході

У понеділок, 16 жовтня, на вул. Стрийській у Львові водій пікапа Mitsubishi L-200 збив 19-річну дівчину. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини. Судячи з фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталася 16 жовтня, близько 07:40, на вулиці Стрийській у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi L-200, 35-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохідку, 19-річну жительку Новояворівська. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.