Цьогоріч вперше День Бердянська повноцінно проведуть у Києві, Запоріжжі та Львові

У вівторок, 17 вересня, у Львові вперше відзначатимуть День Бердянська. Два попередні роки бердянці збирались маленькими групами, щоб відзначити день свого рідного міста. Цьогоріч вперше День Бердянська повноцінно проведуть у Києві, Запоріжжі та Львові. Про це повідомили у Львівській міській раді.

17 вересня релокована влада Бердянська, активісти та бізнеси, засновані бердянськими внутрішньо переміщеними українцями у Києві та Львові, об’єднаються, щоб на один день відтворити атмосферу приазовського міста та нагадати: Бердянськ – це Україна.

«Цього року ми відзначатимемо День Бердянська у релокації. Ми хочемо донести до бердянців, які чекають в окупації, що ми цінуємо їх мовчазний супротив та що Україна зараз робить усе для того, щоб повернути окуповані території», – зазначила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Релокована влада Бердянська, ГО «Міць Азова» та власники київського закладу «Характерники», львівської кав'ярні «Дзендзик» об'єдналися, щоб розробити програму на 17 вересня.

У трьох містах одночасно буде телеміст, щоб бердянці з будь-якого куточка світу змогли долучитися до заходу. Люди з окупації зможуть безпечно приєднатися до «хвилин єднання». Символічним на заході є створення дерев’яної копії Бердянського маяка з реальним led-ліхтариком зверху – це ніби «сигнал» до бердянців в окупації – «Ми вас пам'ятаємо!».

Також у містах розмістять рибальську сітку, до якої гості кріпитимуть свої побажання, потім з них створять капсулу часу, яку відкриють вже після деокупації. А на «Укрпошті» буде надрукована тематична марка, яку гості зможуть наклеїти на свою листівку до близьких людей, що не змогли бути присутніми на святкуванні 17 вересня.

У всіх трьох містах планують тематичні вікторини, фотозони, майстер- класи, перегляд привітань від відомих людей України. У Запоріжжі готують панельну дискусію «Бердянськ в релокації», де бердянські історики розкажуть про справжню історію міста. У Львові готують міні-пляж з шезлонгами, парасольками, мартинами та маяком.

Програма у Львові

Вхід на захід безкоштовний за умови попередньої реєстрації за посиланням. У Львові подію проведуть 17 вересня у кав’ярні «Дзендзик», що на вул. Братів Рогатинців, 37. Початок о 9:00. Захід реалізовується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

Зазначимо, Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого 2022 року.