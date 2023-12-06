Зруйнована церква у Лисичанську

У Львові 8-9 грудня пройде Форум «Мистецтво перемоги», присвячений збереженню культурної спадщини. Захід відбудеться в межах проекту «Культурний Фронт», реалізованого Благодійним фондом «Підгорецький замок» за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні.

Як вберегти національне надбання, яким чином оцифрувати музейні колекції та архівні документи, як убезпечити їх від завданої шкоди, та яким чином Україна може презентувати себе на міжнародній арені як культурна скарбниця, на усі ці запитання шукатимуть відповідь на Форумі.

Війна принесла чимало горя Україні – її території та громадянам, економіці, енергетиці та багатьом іншим сферам. Не стала винятком і культура, яка є складовою національної ідентичності.

Станом на кінець жовтня 2023 року росіяни знищили або пограбували понад 800 пам’яток культури. З них 119 пам’яток національного значення, 656 – місцевого, і ще 65 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Вперше з часів Другої світової війни збереження українських пам’яток стоїть так гостро. Бо наразі Україна мусить боронити спадщину не лише від плину часу, але й від ворожої навали.

Участь у Форумі візьмуть працівники музейних та архівних установ, дипломати, експерти, представники центральної та місцевої влади, бізнесу з України, Польщі, країн Балтії, Сполучених Штатів.

За словами голови правління БФ «Підгорецький замок» Віктора Кушніренка, збереження історико-культурної спадщини – це важлива частина плану відбудови України. В межах цього відновлення має відбуватися верифікація ресурсів для подальшої консервації, реставрації та оцифрування збережених колекцій, у тому числі книгозбірень та архівів. Саме тому так важливі заходи, присвячені культурі та мистецтву і збереженню історико-культурної спадщини в часі війни.

«Для реалізації цих завдань потрібна мобілізація максимальної кількості компетентних людей та інституцій, які віддані зазначеним цілям у глобальному масштабі. Саме цьому присвячений перший форум «Мистецтво перемоги». Впевнений, на цьому заході буде викристалізувано чимало ініціатив, що сприятимуть досягненню наших цілей зі збереження історико-культурної спадщини України», – коментує Віктор Кушніренко.

Не менш важливим питанням, на його думку, є проблема оцифрування музейних фондів, запровадження нових стандартів, енергетичної модернізації із впровадженням сучасних енергоощадних та інноваційних технологій, створення інклюзивних просторів з урахуванням передового світового досвіду.

Своєю чергою, співорганізатор Форуму, голова правління Благодійного фонду польсько-українського Партнерства та Ради польсько-української господарчої палати Олег Дубіш категорично спростовує тезу про те, що захист культури під час війни несвоєчасний. І протиставляти потреби культурної галузі та оборони, на його думку, – це грати на користь ворога.

«Протиставлення потреб культури та оборони було штучно інкорпоровано у суспільство. Росіяни знищують нашу ідентичність через нашу культуру. І міф про неважливість культури, штучне протиставлення культури та оборони, ми будемо, у тому числі, розвінчувати на нашому форумі», – розповідає Олег Дубіш.

На захід запрошено представників музейних установ з кількох країн, які можуть поділитися досвідом успішної цифровізації музейних колекцій, захисту музеїв, збереження експонатів. Своїм драматичним досвідом також поділяться і працівники українських музеїв, що постраждали від російського вторгнення і змушені були, часто з ризиком до життя, рятувати безцінні музейні експонати від російських загарбників.

Організатори форуму наголошують: завдання цього заходу – дати новий поштовх культурному відродженню України.

Дізнатися більше про захід та зареєструватися на нього можна за посиланням.