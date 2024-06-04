У Львові вшанували загиблих внаслідок збройної агресії Росії дітей
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 червня
0 0
У вівторок, 4 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розвиватимуть водний спорт. Поблизу Львова на озері в Наварії облаштують спортивно-рекреаційну зону. Там зможуть займатися усі охочі.
- Архітектурний конкурс завершується. Місто отримало сім пропозицій відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.
- «Голоси дітей». У Львові вшанували дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.
- Відбудеться урочистий концерт. На святкування дня народження органа запрошує Львівський органний зал.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter