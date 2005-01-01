У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

У Львові вшанувують пам’ять Героя України В’ячеслава Чорновола

У неділю, 25 березня, у Львові вшановують пам’ять українського політика, публіциста, літературного критика, Героя України В’ячеслава Чорновола. З цієї нагоди керівники міста та області, представники громадськості, учні СЗШ №46 ім. В. Чорновола та ліцеїсти Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут поклали квіти до пам’ятника Герою у сквері «На валах».

Біля пам’ятника запалили лампадки, адже сьогодні виповнюється 19-річниця з дати загибелі В’ячеслава Чорновола. Опісля відбувся чин панахиди та громадське віче, повідомила прес-служба Львівської міськради.

Після покладання квітів до пам’ятника В’ячеславові Чорноволу відбулося віче

«У 20 столітті Україна мала три могутні постаті, які змінили хід історії – Митрополит Андрей Шептицький, Степан Бандера і В’ячеслав Чорновіл. В’ячеслава говорив, що Україна може відбутись тоді, коли вона буде українською. Читаймо В’ячеслава Чорновола, бо то таке актуальне, таке потрібне Україні. Він на цю шану заслуговує, ми утвердимо ті ідеї, якими він жив», – поділився спогадами Михайло Косів, соратник В’ячеслава Чорновола.

Як відомо, В’ячеслав Максимович Чорновіл — український політик, публіцист, політв'язень СРСР, Герой України. Разом з іншими діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів, ініціатор створення Української гельсінської спілки. За «антирадянську пропаґанду» перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні 17 років. Був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р.

В’ячеслав Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі у 1999 році. У лютому 2017 року депутати Верховної Ради вимагали від генерального прокурора Юрія Луценка почати активне розслідування смерті лідера «Народного Руху».