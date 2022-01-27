У Львові пам’ять жертв Голокосту вшанували запаленням лампадок, покладанням квітів та молитвою

27 січня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У Львові пам’ять жертв Голокосту вшанували запаленням лампадок, покладанням квітів та молитвою.

У Львівській міськраді розповіли, що поминальні заходи розпочались покладанням квітів на території колишнього Янівського табору. Опісля молитвою, покладанням квітів та запаленням лампадок вшанували постраждалих внаслідок Голокосту біля пам’ятника жертв Львівського гетто. Модератором заходу була Адель Діанова, заступниця консула Держави Ізраїль у Західному регіоні. До молитви долучилися священнослужителі різних конфесій.

«Під час Голокосту було знищено 6 мільйонів людей. Уявіть: 6 мільйонів разів знищено людину. З них – 1,5 млн дітей. Були люди, які мали сміливість протистояти цьому. Важливо зрозуміти одну річ – якщо ми будемо зараз на найвищому рівні вшановувати тих, які були сміливими тоді, то Голокосту більше не буде. Адже Голокост починається вдома, а потім виходить на вулиці і шириться поміж народами», – зазначив головний рабин Львова та Західної України Мордехай Шломо Болд.

Згодом всі присутні мали нагоду запалити лампадки та покласти квіти до пам’ятника жертв Львівського гетто.

Фото ЛМР

Також сьогодні у Почесному Консульстві Держави Ізраїль у Західному регіоні відбудеться літературно-музична програма за мотивами книги Василя Гроссмана «Життя і доля» за участі скрипаля Назара Бахрія, вокально-інструментального ансамблю SHTRUDL і квартету Mames un Tekhter. Окрім того, заплановано онлайн-показ фільмів ГО ЗУЦ «Гілель» – «Людяність на межі життя» – серії короткометражних фільмів на основі реальних історій допомоги та спасіння євреїв. Також у Меморіальному музеї «Територія терору» триває виставка «Захистимо пам’ять. Масові поховання часів Голокосту в Україні».