У Львові встановили ще одну відреставровану браму

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Сьогодні, 5 листопада, в будинку, що розташований на вулиці Лисенка, 33 у Львові, презентували ще одну браму, яку оновили в межах програми співфінансування між містом і мешканцями. Це вже 15-та відреставрована цьогоріч брама.

Ідею реставрації вхідних дверей подала його мешканка Ірина Дуткевич, яка проживає в будівлі 36 років. Оновити їх мешканці 19-ти квартир погодились охоче.

«Цій брамі понад 100 років. Вона була спотворена, адже у радянські часи її «зашили» металом та дихтами, тому крізь неї нічого не було видно. Тепер же ми задоволені новим виглядом дверей і тим, що знаємо, як працює така міська ініціатива», ‒ каже жінка.

Вхідна брама є зразком сецесійного стилю. Над нею ковалі-реставратори працювали понад два місяці. Втрачені флористичні елементи майстрам довелося відшукувати у такій же брамі «будинку-близнюка», що розташований поряд. Відтак ‒ виковувати їх.

«Ми скопіювали нижню частину дверей, розети й листочки. Так працюємо і тоді, коли реставруємо інші брами, біля яких неподалік – схожі», ‒ розповідає коваль-реставратор Юрій Миколаїшин.

фото прес-служби ЛМР

Гроші для реставрації вхідної брами на вулиці Лисенка, 33 в межах програми співфінансування надали і мешканці будинку, і місто, розподіливши кошти за принципом 30/70.

«Загальна вартість цієї брами становить майже 64 тисячі гривень. Тобто, 30% сплатили мешканці ‒ близько 19 тисяч гривень і 44-45 тисяч гривень ‒ це частка від міста. Цьогорічний бюджет розвитку передбачив на реставрацію вхідних брам і дверей 3 мільйони гривень, один із них ми вже реалізували», ‒ пояснює керівниця ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

Зазначимо, що зараз ковалі-реставратори працюють над металевою брамою, яку найближчими днями встановлять на вулиці Рильського, 3. До цеху ж планують відправити одразу двоє вхідних дверей ‒ із вулиць Донцова, 9 та Костя Левицького, 21А. Загалом до кінця 2018 року ЛКП «Археологічно-архітектурна служба»" планує відреставрувати ще 15 брам.