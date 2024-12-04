Востаннє абонплата збільшувалась два роки тому

З 1 січня 2025 року зросте розмір плати за абонентське обслуговування з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються споживачам за індивідуальними договорами. Про це ідеться на сайті ЛМКП «Львівводоканал».

Абонплата за централізоване водопостачання зросте на 5,4% і становитиме:

для споживачів без лічильника – 20,69 грн на місяць (зараз – 19,63 грн);

для споживачів з лічильником – 32,83 грн (зараз – 31,15 грн).

Так само зросте абонплата за централізоване водовідведення – з 19,63 грн до 20,69 грн.

Абонентське обслуговування водоспоживання становитиме:

для споживачів без лічильника – 41,38 грн (зараз – 39,26 грн);

для споживачів з лічильником – 53,52 грн (зараз – 50,78 грн).

Клієнти ЛМКП «Львівводоканал», які мають колективні договори з підприємством, абонплату не сплачують.

У пресслужбі ЛМКП «Львівводоканал» пояснюють, що зростання абонплати пов’язане зі зростанням підприємства на адміністрування послуг, роботу зі споживачами, зняття показників лічильників тощо. Під час перерахунку враховувалося зростання прожиткового мінімуму для працездатних людей на 2025 рік та коригування індексу цін виробників.

Додамо, що востаннє ЛМКП «Львівводоканал» збільшував розмір абонплати 1 січня 2023 року. А з 1 червня 2024 року зріс тариф на воду для бізнесу та бюджетників.

Довідково. Абонплата – це платіж, що споживач, з яким підприємство має індивідуальний договір, сплачує для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору, розподілом обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а також за виконання інших функцій з обслуговування абонентів ( крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення).

Абонентська плата нараховується у фіксованому розмірі незалежно від того, користувалися послугою чи ні. Абонентська плата нараховується на один особовий рахунок незалежно від кількості мешканців та об’єму споживання і сплачується щомісяця.