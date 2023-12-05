Перерахунок базується на рівні прожиткового мінімуму у 2024 році

Із 1 січня 2024 року у Львові зросте абонплата за послуги централізованого водопостачання і водовідведення, що надаються ЛМКП «Львівводоканал». Для споживачів без лічильників абонплата за водопостачання зросте на майже 38%, для тих, хто має лічильники на воду – на 6%. Про це повідомляє прес-служба ЛМКП «Львівводоканал».

Зараз абонплата за централізоване водопостачання для споживачів без лічильників на воду становить 14,26 грн, а з 1 січня становитиме 19,63 грн. Ті, хто мають лічильник, зараз сплачують абонплату в розмірі 29,34 грн, а від січня платитимуть 31,15 грн.

Щодо централізованого водовідведення, то споживачі без лічильників будуть платити абонлату у розмірі 39,26 грн замість 28,52 зараз, а користувачі з лічильником – 50,78 грн замість 43,6 грн.

«Зростання плати за абонентське обслуговування пов’язане із зростанням витрат на розподіл обсягів спожитих послуг між споживачами, нарахування та стягнення плати за спожиті комунальні послуги, формування рахунків за надані послуги та їх рознесенням споживачам, зняття показників водомірів, здійснення обстежень мереж, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням споживачів за індивідуальними договорами на надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», – пояснюють в ЛМКП «Львівводоканал».

На підприємстві додають, що провели перерахунок із врахуванням зростання прожиткового мінімуму для працездатних людей на 2024 рік.