Ідеться про заводи, склади, кав'ярні, офіси, ТЦ, лікарні, школи тощо

Від суботи, 1 червня, для непобутових клієнтів ЛКП «Львівводоканал» зростуть тарифи на послуги з водопостачання і водовідведення. Таке рішення, оприлюднене 29 травня, ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики і компослуг, повідомили ZAXID.NET в ЛМКП «Львівводоканал».

Тарифи на водопостачання для юридичних осіб, що є суб’єктами господарювання, зростуть на 39%:

Було – 17,29 грн за м 3 ;

; Буде – 24,05 грн за м3.

Тарифи на водовідведення зростуть на 43%:

Було – 8,59 грн за м 3 ;

; Буде – 12,32 грн за м3.

Разом за централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів тариф становитиме 36,37 грн за м3.

Ідеться про зростання тарифів для бізнесу, а також для державних і комунальних установ, зокрема шкіл і лікарень.

«За приблизними підрахунками, якщо подивитись, скільки води споживає школа на 5 тис. учнів, то за новими тарифами їй доведеться платити на 1350 грн більше щомісяця. Школи і лікарні отримують гроші на оплату компослуг з бюджету, тож потрібно не забути закласти це в бюджет на наступний навчальний рік», – говорять у ЛМКП «Львівводоканал».

Також підприємство закликає керівників юросіб нагадувати відвідувачам та працівникам про економне споживання води, а також перевірити справність кранів і туалетних бачків, замінити обладнання на більш економне.

На зміну тарифів для юридичних осіб вплинули, зокрема:

збільшення витрати на електроенергію;

збільшення витрат на оплату праці;

збільшення витрат на реагенти;

ріст витрат, пов’язаних зі сплатою податків, зборів;

збільшення амортизації і витрати на ремонти;

ріст витрат на пально-мастильні матеріали.

У ЛМКП «Львівводоканал» нагадують, що для населення – побутових споживачів – тариф залишається на рівні лютого 2022 року і становить за водопостачання і водовідведення сукупно 25,88 грн за м3.