На знімальному майданчику поліцейським сказали, що сцену вже зняли і комуністичну символіку прибирають

У середу, 15 березня, у Львові під час зйомки фільму «Лемик. Постріл в обороні мільйонів» на знімальний майданчик приїхала поліція. Її викликали містяни, оскільки помітили комуністичні прапори. Про це у Facebook повідомив історик Микола Посівнич.

«Під час процесу фільмування «Лемик. Постріл в обороні мільйонів» свідомі громадяни викликали поліцію за вивішування комуністичних прапорів... Дякуємо всім за уважність. Чекаємо всіх на кінопрем'єру... », – написав Микола Посівнич.

На опублікованих Миколою Посівничем фото видно червоний прапор і вивіску, на якій написано – «Хай живе велика Батьківщина – Союз Радянських Соціалістичних Республік».

(фото Миколи Посівнича)

Як розповіли в патрульній поліції Львівської області, правоохоронців викликала перехожа. Вона повідомила, що на вулиці Коперника розвішують комуністичну символіку. Поліцейські виїжджали за вказаною адресою для з'ясування всіх обставин. На знімальному майданчику їм сказали, що сцену вже зняли і комуністичну символіку прибирають.

Зазначимо, зйомки відбувалися у палаці Сапіг, що є пам'яткою архітектури. Зараз там працює Українське товариство охорони пам'яток історії та культури.

Нагадаємо, фільм «Лемик. Постріл в обороні мільйонів» заснований на реальних подіях. В основі стрічки – історія, що сталась у Львові у 1933 році. Автором ідеї фільму є отець Михайло Греділь.

Головний герой – 18-річний юнак Микола Лемик, уродженець Перемишлянщини, студент Львівського університету, один із найкращих бійців ОУН. Микола виділявся приємною зовнішністю, був вправним стрільцем, хоч і шульга, але наполегливість і вправність робили його винятковим агентом під керівництвом самого референта Крайової екзекутиви ОУН – Романа Шухевича. Саме на долю Лемика випала одна із найгучніших акцій ОУН. У червні 1933 року керівництво Організації українських націоналістів прийняло рішення привернути увагу світової спільноти до трагедії Голодомору, що вирувала у цей час в Україні.