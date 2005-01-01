У Львові за крадіжку сейфа із $18,5 тис. затримали 29-річну мешканку Рівного

Львівські правоохоронці встановили причетних до крадіжки сейфа з 18,5 тис. доларів. Як повідомила 4 січня прес-служба Нацполіції Львівщини, 29-річну мешканку Рівного, яка підозрюється у скоєнні крадіжки сейфа, днями за рішенням суду взяли під варту. Наразі також вирішується питання про обрання запобіжного заходу її спільнику.

Про крадіжку сейфа правоохоронцям стало відомо 30 грудня.

«У Галицький відділ поліції 30 грудня звернувся 47-річний житель Львова. За словами чоловіка, невідомі особи, підібравши ключ до вхідних дверей, проникли у його квартиру та викрали звідти металевий сейф. У ньому були особисті документи потерпілого, золоті прикраси та грошові кошти в сумі 18,5 тис. доларів», – повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці з'ясували, що до крадіжки причетна 29-річна жителька міста Рівне та її приятель із Радехівського району Львівської області.

За фактом крадіжки ще триває досудове розслідування, однак жінку за рішенням суду взяли під варту. Якщо вина підозрюваних у крадіжці підтвердиться, то їм загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.