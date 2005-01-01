Поліція назвала новорічні святкування найспокійнішими за останні п'ять років

Цього року під час святкувань Нового року зареєстровано найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п'ять років. Про це повідомила Нацполіція України.

За інформацією її прес-служби, у період з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстровано 5,6 тисяч кримінальних правопорушень, а це є найнижчим показником за останні п’ять років.

«У цей період правоохоронці зафіксували зниження рівня злочинності у вчиненні злочинів майнового характеру. Так, на території держави було вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250)», - йдеться у звіті поліції.

У цей період було вчинено 1817 ДТП. У порівнянні з минулими роками цей показник у середньому становить 2062 випадків.

інфографіка департаменту комунікації Нацполіції України

У поліції додали, що до охорони громадського порядку у новорічну ніч було залучено понад 10 тисяч правоохоронців.