Поліція назвала новорічні святкування найспокійнішими за останні п'ять років

Цього року зафіксовано найменшу кількість злочинів

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 17:352330

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Цього року під час святкувань Нового року зареєстровано найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п'ять років. Про це повідомила Нацполіція України.

За інформацією її прес-служби, у період з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстровано 5,6 тисяч кримінальних правопорушень, а це є найнижчим показником за останні п’ять років.

«У цей період правоохоронці зафіксували зниження рівня злочинності у вчиненні злочинів майнового характеру. Так, на території держави було вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250)», - йдеться у звіті поліції.

У цей період було вчинено 1817 ДТП. У порівнянні з минулими роками цей показник у середньому становить 2062 випадків.

інфографіка департаменту комунікації Нацполіції України

У поліції додали, що до охорони громадського порядку у новорічну ніч було залучено понад 10 тисяч правоохоронців.

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