Розслідування вбивства правозахисниці Ноздровської особисто контролюють глави МВС та Нацполіції

У справі вже допитали близько 50 свідків

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 15:154990

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Розслідування вбивства правозахисниці Ноздровської особисто контролюють глави МВС та Нацполіції
фото Facebook Ірини Ноздровської
Ірина Ноздровська

Питання розкриття вбивства юристки та правозахисниці Ірини Ноздровської перебуває на особистому контролі голови Національної поліції України Сергія Князєва та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це у Facebook заявив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, коментуючи акцію, яка відбулась 2 січня під стінами Головного управління Найполіції України.

«Проведення необхідних заходів із розкриття вбивства Ірини Ноздровської взято на особистий контроль головою Нацполіції Сергієм Князєвим та на відповідний контроль міністром внутрішніх справ», – написав В’ячеслав Аброськін.

За його словами, для розслідування вбивства створили оперативно-слідчу групу у складі співробітників Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. «Заради розкриття злочину поліція використовує всі можливі інструменти, які надані «найгуманнішим до злочинців» законодавством України, – додав В’ячеслав Аброськін. – Ми – не святі, гарантувати розкриття всіх злочинів не можемо, але наголошую, що зробимо все можливе, щоб вбивця або вбивці Ірини Ноздровської були встановлені і затримані».

А, як пише «Українська правда» з посиланням на речника Головного управління Національної поліції у Київській області Миколи Жуковича, у справі вже допитано близько 50 людей.

Про зникнення павозахисниці Ірини Ноздровської її родичі повідомили 29 грудня. А вже 1 січня у річці біля села Демидів на Київщині її знайшли мертвою. Правоохоронці припускають, що жінку викинули з мосту.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський – племінник районного судді, який на момент ДТП був у стані наркотичного сп'яніння. Ірина змогла добитися покарання для Россошанського – у травні 2017 року суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак 27 грудня в Апеляційному суді Київської області адвокат Россошинського намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції. Як стверджували родичі Ірини, вона постійно отримувала погрози від Россошанського.

2 січня поліція викликала на допит колишнього нареченого загиблої Віталія Сергєєва. Пізніше Віталій Сергєєв повідомив журналістам, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного. Він також сказав, що не знає, хто і через що міг вбити юристку.

Під стінами Головного управління Національної поліції у Києві 2 січня відбулась акція, під час якої активісти вимагали швидкого та оперативного розслідування вбивства Ірини Ноздровської.

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Під Києвом знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську ZAXID.NET
В Києві відбувається акція через вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської ZAXID.NET
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