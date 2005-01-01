В Києві відбувається акція через вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської

Правозахисниця Ірина Ноздровська

У вівторок, 2 січня, біля Головного управління Національної поліції у Києві відбувається акція через вбивство юристки та правозахисниці Ірини Ноздровської. Трансляцію акції у Facebook веде журналіст Айдер Муджабаєв.



Учасники акції, зокрема активісти ГО «Твердиня», вимагають швидкого та справедливого розслідування вбивства Ірини Ноздровської та залучення з цією метою до слідствіа найкращих оперативників з Києва.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про зникнення павозахисниці Ірини Ноздровської її родичі повідомили 29 грудня. А вже 1 січня у річці біля села Демидів на Київщині її знайшли мертвою. Правоохоронці припускають, що жінку викинули з мосту.

Нагадаємо, вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський – племінник районного судді, який на момент ДТП знаходився у стані наркотичного сп'яніння. Через два роки після ДТП Ірина змогла добитися покарання для Россошанського – у травні 2017 року суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак 27 грудня він ледь не вийшов з-під варти: в Апеляційному суді Київської області адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції. Як стверджували родичі Ірини, вона постійно отримувала погрози від Россошанського.

2 січня поліція викликала на допит колишнього нареченого загиблої Віталія Сергєєва. Батько Сєргєєва повідомив, що його допитують як підозрюваного. Підставою для підозри став запис з камери спостереження, на якому вони з сином виходять зі свого будинку в Києві о 21:00, 29 грудня, в день вбивства Ірини. Правоохоронці вважають, що підставою для злочину могло стати нерозділене кохання – Ірина з Віталієм раніше розійшлися. Пізніше Віталій Сергєєв повідомив журналістам, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного. Він також сказав, що не знає, хто і через що міг вбити юристку.