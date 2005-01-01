Екс-наречений загиблої правозахисниці Ноздровської відмовився давати свідчення

Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської був допитаний як підозрюваний

Поліція викликала на допит колишнього нареченого загиблої правозахисниці Ірини Ноздровської Віталія Сергєєва. Про це повідомило «Громадське».

Як зазначається, батько Віктора Сергєєва повідомив, що його сина затримали і допитують як підозрюваного. Віталія викликали в райвідділ Вишгорода на допит. Правоохоронці також вилучили авто Віталія (оформлене на батька) та забрали в Гостомель на експертизу.

За його словами, підставою такої підозри став запис з камери спостереження, на якому вони з сином виходять зі свого будинку в Києві о 21:00, 29 грудня, в день вбивства Ірини. Правоохоронці вважають, що підставою для злочину могло стати нерозділене кохання, оскільки Ірина з Віталієм раніше розійшлися. Пізніше Віталій Сергєєв повідомив журналістам, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного.

Він також повідомив, що після приїзду адвоката до відділку поліції він послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. До цього Віталія запитували про відносини з Іриною. «З Іриною ми познайомилися на роботі. Я фахівець із цивільного захисту, а вона в юридичний відділ прийшла до нас працювати. Зустрічалися ми з листопада 2016-го до червня 2017 року. У неї була така робота, яка займала весь її час. І ми так між собою вирішили, що немає сенсу. Не можна нам бути разом. Але я ніколи не втрачав надії, щоб повернути все. Уже все до того йшло якщо чесно... Але так ось воно тепер все. Я так любив...», - сказав він, додавши, що в останній раз бачив Ірину в серпні 2017 року біля метро.

«Я її останній раз бачив в серпні біля Майдану Незалежності. Вона була дуже зосереджена на своїх судових справах, у неї їх дві було, як вона їх називала основними. Плюс вона дуже дбала про свою сім'ю», - зазначив Віталій Сергєєв.

На питання, чи має він здогади про те, хто міг скоїти вбивство, чоловік відповів, що не має ніяких припущень. Також адвокат Анна Чернецька відзначила в коментарі «Громадському», що авто було вилучене незаконно, тому що оформлене на Віталія, а згоду на вилучення давав батько.

Нагадаємо, тіло Ноздровської було знайдене в річці села Демидів Вишгородського району Київської області. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Раніше про загибелі Ірини Ноздровської повідомив глава громадської організації Націонал-патріотичний рух України Михайло Ковальчук.

Близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в село Демидів Вишгородського району. Юрист вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Через два роки після ДТП Ірина Ноздровська змогла домогтися покарання для Россошанського - наприкінці травня 2017 суд засудив його до 7 років позбавлення волі. Однак 27 грудня він ледь не вийшов з-під варти: в Апеляційному суді Київської області адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції. Як стверджували родичі Ірини, вона постійно отримувала погрози від Россошанського.