Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з заступницею постійної представниці програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Манал Фоуані

У Львові започаткують програму місцевого економічного розвитку. Запуск програми запланований за підтримки ООН.

У п’ятницю, 8 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з заступницею постійної представниці програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Манал Фоуані. Під час зустрічі домовились про створення програми місцевого економічного розвитку.



Програма буде спрямована на забезпечення стабільності за кількома напрямками:

для львів’ян, які втратили доходи через війну;

для евакуйованих українців, які живуть у Львові і шукають роботу;

для підприємств, які перевозять свої виробництва у безпеку.

«Там, де працює економіка, є робочі місця. Де робочі місця, там зарплати людям. Де зарплати, там і житло. Якщо правильно налаштувати синергію, нам вдасться зробити так, щоб кожен українець у цій системі відчував себе впевнено і захищено. Попри складні часи, маємо думати про майбутнє. І для цього нам необхідне таке якісне партнерство», – сказав мер.

За підсумками зустрічі Андрій Садовий наголосив, що місто вже зараз має спрямовувати зусилля на те, щоб могти самостійно виготовляти якнайбільше стратегічних товарів тут, в Україні.