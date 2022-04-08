У Львові за підтримки ООН створять програму місцевого економічного розвитку
У Львові започаткують програму місцевого економічного розвитку. Запуск програми запланований за підтримки ООН.
У п’ятницю, 8 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з заступницею постійної представниці програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Манал Фоуані. Під час зустрічі домовились про створення програми місцевого економічного розвитку.
Програма буде спрямована на забезпечення стабільності за кількома напрямками:
- для львів’ян, які втратили доходи через війну;
- для евакуйованих українців, які живуть у Львові і шукають роботу;
- для підприємств, які перевозять свої виробництва у безпеку.
«Там, де працює економіка, є робочі місця. Де робочі місця, там зарплати людям. Де зарплати, там і житло. Якщо правильно налаштувати синергію, нам вдасться зробити так, щоб кожен українець у цій системі відчував себе впевнено і захищено. Попри складні часи, маємо думати про майбутнє. І для цього нам необхідне таке якісне партнерство», – сказав мер.
За підсумками зустрічі Андрій Садовий наголосив, що місто вже зараз має спрямовувати зусилля на те, щоб могти самостійно виготовляти якнайбільше стратегічних товарів тут, в Україні.
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