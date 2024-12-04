Коворкінг працює на вулиці Кульпарківській, 200А

У Львові у Futura Hub, що на вулиці Кульпарківській, 200А, запрацював оновлений коворкінг – Nat. Його назвали Natelier. Тут є дев'ять концептуальних офісів, їх ще називають бізнес-с’ютами. Адже кожен з них облаштований в певному стилі одягу і має відповідну назву.

«Ми створили дев'ять концептуальних офісів, дев'ять бізнес-suit-ів. Від слова suit – костюм і suit – приміщення. Таким чином у нас вийшло бізнес-ательє, де ми відшили дев'ять бізнес-костюмів або suit-ів для команд. Оскільки це бізнес-ательє, то назви офісів у нас пішли від стилів моди, стилів одягу. Ми хотіли випустити в світ формат, який приверне до себе увагу, який буде інший, який буде свідчити про нашу інакшість та креативність», – розповіла CEO коворкінгу Nat Анастасія Кириєвська.

9 офісів – кожен в іншому стилі

Black Tie – основною особливістю цього офісу є колір. У ньому стіни насиченого чорного кольору. Тут зможе працювати вісім людей.

Основною особливістю офісу Black Tie є колір

Smart Casual – його основною родзинкою є велика кількість стелажів, на яких можна розставити декор, книжки та інші речі. У цьому офісі може розміститися шестеро людей.

В офісі Smart Casual є багато стелажів

Glossy – у цьому офісі основний акцент зроблений на стелю, вона красивого винного кольору з прекрасним освітлення. Цей офіс буде комфортний для 6-8 людей.

В офісі Glossy основний акцент зроблений на стелі

Old Money – це офіс з вінтажним комодом для віскі і шкіряним кріслом. Він розрахований на шістьох людей.

В офісі Old Money є комод для віскі

Arty – це офіс-галерея, де резидент працює і креативить. Тут може розміститися 10 людей.

Офіс Arty – це офіс-галерея

Etno – цей офіс натхненний українською хатчиною – на одній зі стін мазанка, а на іншій – справжній гонт. Тут зможе працювати команда із шести людей.

Офіс Etno натхненний українською хатчиною

Minimalistic – це офіс для людей, які є прихильниками мінімалізму, які люблять простір та простоту, які люблять білий, красивий колір. Тут можуть розміститися 8-10 людей.

Офіс Minimalistic підійде для для людей, які є прихильниками мінімалізму

Urban – офіс для молодих команд, які звикли працювати в кав'ярнях, але виросли і захотіли переїхати. Він буде комфортним для вісьмох людей.

Urban – це офіс для молодих команд

Boho – це осередок Балі у центрі Львова. В цьому офісі зможуть працювати 8-10 людей.

Boho нагадує осередок Балі у центрі Львова

Усе для зручності резидентів

Окрім окремих офісів, у спецпроєкті Natelier є переговорні кімнати та зони для відпочинку. А ще – коворкінг повністю безбар'єрний, забезпечений генераторами і дружній до домашніх улюбленців.

«Команда, яка вподобала собі офіс, фіксує його за собою. Який період це буде, залежить від домовленостей. Це може бути формат місячної оренди, річної і так далі. У резидентів буде повноцінний доступ до робочих зон, до усіх суміжних робочих просторів, до переговорних кімнат, skype-room, до тераси. В резидентів буде також змога відвідувати спортивні заняття. Також ми пропонуємо консьєрж-сервіс, йдеться про адміністраторів, які закріплені за командою кожного офісу і можуть допомогти з приводу того чи іншого питання: чи то зустріч кур'єра, чи то замовлення квітів у офіс», – розповіла маркетологиня коворкінгу Nat Ірина Туряк.

Для резидентів працюватиме консьєрж-сервіс

Команда коворкінгу Natelier каже – хотіли дати своїм клієнтам не лише простір для роботи.

«Ми хочемо дати якісне ком'юніті, тому що робота – це не лише про офіс, не про місце, не про площу. Це про людей, про команди, які спілкуються. Ми хочемо, щоб наші команди спілкуватися між собою, спілкувалися через стіну, через дві стіни, щоб між ними народжувався новий продукт, нова ідея, яка потім переросте в якусь чудову компанію, яка допоможе нашій економіці рости далі», – зазначила CEO коворкінгу Nat Анастасія Кириєвська.

Коворкінги – простори майбутнього

Коворкінги мають чимало переваг. Серед них – цікава спільнота, зниження витрат, робоче середовище без зайвих турбот, натхнення та креативність, технологічна підтримка, зручна локація та доступність, можливість проведення івентів та конференцій. Однією з найбільших переваг є гнучкість.

«У разі якогось фіаско, ви зможете спокійно закрити всі свої справи в коворкінгу. Немає прив'язки до великої площі, до оренди приміщення. Вам не потрібно вивозити меблі, потрібно думали лише про свою команду і людей. Якщо ми говоримо про позитивний досвід, коли ви масштабуєтеся, а такі приклади у нас також є, ви просто переїжджаєте в більший офіс. Знову ж таки, ви не продаєте маленьке приміщення, не шукаєте велике. Тут наша команда працює для того, щоб ви могли конкретно сконцентруватися на вашій роботі і продуктивності, на вашому продукті. Всі інші питання, які виникають довкола, закриваємо ми», – зазначила CEO коворкінгу Nat Анастасія Кириєвська.

Також коворкінги об'єднують людей, які зазвичай працюють дистанційно.

«У дечому коворкінги найбільше допомагають командам, і ми бачимо це на власному досвіді. Мова йде про співпраці. Це, коли команди корисні один одному, це коли команди колаборуються, знайомляться, співпрацюють і створюють щось нове у спільному просторі, де вони зустрілись», – додала маркетологиня коворкінгу Nat Ірина Туряк.

Команда коворкінгу Nat відкрита до співпраці. Сконтактуватися можна через сайт та соцмережі.