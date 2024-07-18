У четвер, 18 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Продовжать лікування за кордоном. Через Львівщину евакуювали до Німеччини сімох пацієнтів київського «Охматдиту», які були там під час ракетного удару. Пройти обстеження за 30 хвилин. У Другому медоб’єднанні Львова відкрили перший у місті кабінет промоції здоров’я. Готуємося до зими влітку. «Львівтеплоенерго» після гідравліки ремонтує свої мережі до опалювального сезону. Втікача-невидимку зловили прикордонники. 34-річний мешканець Житомирщини намагався потрапити до Німеччини у спальному відсіку вантажівки.

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