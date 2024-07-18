Сімох важкохворих пацієнтів з київської дитячої лікарні «Охматдит» евакуювали на подальше лікування до Німеччини. Перед виїздом за кордон діти мали зупинку у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Львівські медики обстежували та стабілізовували стан дітей.

Шістьох дітей з онкологією супроводжують батьки та медики. Серед евакуйованих 11-річна дівчинка, у якої анапластична великоклітинна лімфома. Події 8 липня мама маленької пацієнтки згадує з жахом, каже, це був лише четвертий день їхнього перебування в лікарні.



«Я йду і тут стається вибух. Я біжу, темно, все падає на голову. Гарно, що в цей час донька моя була відключена від крапельниці, я прибігла, забрала її і швидко попрямували в бомбосховище. Пам’ятаю вогонь, все палає, димить», – пригадала мама хворої дівчинки Олена Тітаренко.



Під час ворожого прильоту в київському «Охматдиті» перебувала і Ірина Вишнікіна з сином. У 13-річного Дмитра альвеолярна рабдоміосаркома.



«Ми швиденько вийшли на коридор і потім просто погасло світло. Вибух і дим. Дуже багато диму. Це було найстрашніше, бо ми не знали, що і де горить. Чи це горить наше приміщення чи де воно горить. Важко сину, йому сняться ті події, мені сниться це так само», – розповіла мама хворого хлопчика Ірина Вишнікіна.



Ще одну дитину з важкою хірургічною патологією завезли до львівського Охматдиту. Загалом до Львова приїхало семеро важкохворих дітей. Тут у них була проміжна зупинка, адже далі діти вирушили на лікування дод Німеччини. Евакуюють їх спеціальним автобусом, який обладнаний всім потрібним для надання медичної допомоги.



«Це так званий проект MEDEVAC, який відбувається за фінансування Єврокомісії, ВООЗ та МОЗ. Наші лікарі стабілізують стан тих дітей, роблять аналізи і готують їх до наступного етапу евакуації», – зазначив гендиректор «Центру дитячої медицини» Роман Кізима.



З початку війни через Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр евакуювали за кордон 1600 онкохворих дітей.

Нагадаємо, 8 липня російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології НДСЛ «Охматдиту» та пошкодила ще чотири. Під час удару в «Охматдиті» перебувало 627 дітей, восьмеро із них зазнали поранень, а двоє дорослих загинули. Згодом у лікарнях також померли два хлопчики, які перебували на момент ракетного удару у критичних станах.