Будуть також школи, яких зміни не зачеплять – через певні особливості закладу

У п’ятницю, 17 липня, виконавчий комітет ЛМР затвердив оновлений план формування мережі ліцеїв. Документ визначає, які заклади зможуть навчати учнів 10–12 класів в майбутньому, а також етапи впровадження реформи старшої профільної школи.

Як інформує Львівська міськрада, оновлений план містить перелік майбутніх ліцеїв, графік переходу закладів до нової структури та терміни припинення набору до 10-х класів у школах, які не здійснюватимуть профільну освіту, та до 1-х класів у школах, які стануть профільними.

«Цей документ визначає етапи переходу кожного закладу до нової моделі старшої профільної школи. Йдеться про те, що ми визначили в якому році, в який клас не буде набирати учнів та чи інша школа, для того, щоб поетапно, поступово, зберігаючи право учнів на завершення навчання, ми мали можливість трансформувати всю систему старшої профільної освіти в школі», – пояснила начальниця управління розвитку освіти Львівської міської ради Олеся Мандзюк.

За її словами, ці терміни залежать від того, які ступені має школа зараз.

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«Якщо є школа, яка в майбутньому буде профільним ліцеєм, але зараз має 1, 10, 11 класи, то ми припинили набір в перші класи. І відповідно порахували скільки років потрібно не набирати учнів до першого класу, щоб ця школа стала ліцеєм, який би навчав лише учнів 10−12 класів. Якщо ж на сьогодні школа була гімназією, яка набирала діток до 5-го класу, то вона відповідно припинить набір до п'ятих класів. І їхній крок, їхній етап переходу буде коротшим», – додала посадовиця.

Вона уточнила, що кожна школа матиме свій алгоритм, про який вже повідомили керівників, а вони відповідно комунікували з батьками. За її словами, будуть також школи, яких зміни не зачеплять – через певні особливості закладу.

«Наприклад ліцей в Рудно. Його особливість – віддаленість від міста і складнощі з добиранням для учнів. Або ж до прикладу ліцей „Будокан“, де діти з 1-го класу вивчають східні мови. Інші заклади ми обирали з розрахунком того, щоб в кожному мікрорайоні був ліцей, щоб учням не складно було добиратися, і щоб була різноманітність профілів», – наголосила посадовиця.

Із повним переліком навчальних закладів та етапами формування мережі ліцеїв можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що реформа шкільної освіти повноцінно запрацює в Україні із 2027 року. Учні навчатимуться 12 років замість 11, а старшокласники зможуть обирати свій профіль та більш якісно готуватись до вступу в університет, приділяючи увагу необхідним предметам.