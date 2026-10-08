У четвер, 9 жовтня, на станції Підземче у Львові зіштовхнулись вантажний електровоз ВЛ80 та дизель-поїзд ДР1А. Зіткнення припустився, за повідомленням «Укрзалізниці», машиніст дизель-поїзда «Львів – Сокаль».

Перші повідомлення про інцидент у місцевих телеграм-каналах з’явились о 21:20. На оприлюднених фото видно, що пасажирський поїзд та вантажний електровоз опинились на одній колії. Після зіткнення дизель-поїзд зійшов з рейок. Як повідомила «Укрзалізниці», машиніст дизель-поїзда отримав травму ноги, також постраждали його четверо пасажирів, медики надають їм допомогу.

Зіткнення поїздів у Львові 9 жовтня на станції Підзамче (фото ГУ ДСНС у Львівській області)

На місці працюють фахівці «Укрзалізниці» та всіх основних служб. Проводиться розслідування.

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Міський голова Львова Андрій Садовий додав, що на місці події працюють рятувальники, які вивільняють травмованого машиніста з кабіни, де його затиснуло. Машиністи електровоза не постраждали. Пізніше в ГУ ДСНС України у Львівській області уточнили, що рятувальники деблокували помічника машиніста.

Доповнено. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили про вісьмох травмованих унаслідок зіткнення поїздів, п’ятьох з них госпіталізували, повідомляє «Суспільне. Львів».