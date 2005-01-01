У Македонії відбулися масові протести проти перейменування країни

За оцінками місцевих ЗМІ, в акції взяли участь від 30 до 50 тис. осіб

Десятки тисяч македонців протестували в Скоп'є проти планів влади провести референдум про зміну назви країни у зв'язку з багаторічною суперечкою з Грецією, де є однойменна область. Акція в центрі столиці Македонії пройшла увечері в суботу, 2 червня, інформує Deutsche Welle.

Демонстрацію організувала опозиційна партія ВМРО-ДПМНЕ.

За оцінками місцевих ЗМІ, в акції взяли участь від 30 до 50 тис. осіб.

Як інформував ZAXID.NET, прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.

19 травня Заєв заявив, що назва «Республіка Ілінденська Македонія» була узгоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії. Ілинден – громада в Македонії, відома протестами 1903 року проти турецьких окупантів і 1944 року – проти нацистів.

Зауважимо, що суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції – Македонією. Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.