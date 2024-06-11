Малавійський посадовець летів на військовому літаку разом із супроводом

У понеділок, 10 червня, у африканській країні Малаві зник з радарів літак, в якому летів віцепрезидент країни Сауло Чіліма та ще дев’ятеро людей. У вівторок, 11 червня, стало відомо, що літак із посадовцем розбився, а всі, хто були на борту, загинули, повідомило The Sun із посиланням на пресслужбу президента Малаві.

За даними ЗМІ, військовий літак, яким летів Чіліма та його супутники, виявили у лісі. Всі, хто перебував на борту літака, загинули. Зазначається, що окрім Сауло Чіліми, у літаку була колишня перша леді Малаві Шаніл Дзімбірі.

Віцепрезидент Малаві Сауло Чіліма / Фото AFP

Військовий літак рухався зі столиці країни Лілонгве до північного міста Мзузу – там відбувалися похорони колишнього міністра Малаві. Під час польоту екіпаж літака отримав повідомлення, що не варто приземлятися через погану погоду. Згодом зв’язок з пілотами зник, а літак зник з радарів.

Через авіакатастрофу президент Малаві Лазарус Чаквера оголосив національний день жалоби й наказав приспустити всі прапори.

Нагадаємо, 19 травня в Азербайджані внаслідок авіакатастрофи загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі на прізвисько «М'ясник Тегерану». Гелікоптер з іранськими посадовцями впав у горах, а на його пошуки знадобилася майже доба через погану видимість. Окрім Раїсі в авіакатастрофі також загинув міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан.