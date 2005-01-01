У Маріуполі проросійського бойовика засудили до довічного ув'язнення

Бойовики на Донбасі

Жовтневий райсуд міста Маріуполь визнав винним 34-річного місцевого мешканця в убивстві працівника міліції та перебуванні в лавах проросійських бойовиків «ДНР». Зловмисник – раніше судимий Сергій Шилін – отримав довічне ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 19 березня.

Згідно з даними досудового розслідування, у травні 2014 року Шилін вступив до збройного формування «Донецька народна республіка». Серед його обов’язків була охорона і утримання будівель з використанням вогнепальної зброї для здійснення опору Збройним силам України під час захоплення сепаратистами Маріуполя. Крім того, він виконував функції охоронця будівлі штабу бойовиків.

У квітні 2015-го Шилін скоїв вбивство дільничного інспектора міліції райвідділу міліції Маріуполя, який прибув до обвинуваченого для взяття пояснень за викликом колишньої дружини. Протягом 2014-2015 років обвинувачений під приводом погроз неодноразово вимагав гроші у екс-дружини.

Під час бесіди з правоохоронцем Шилін, який був у стані алкогольного сп’яніння, наніс інспектору сокирою не менше десяти ударів по голові. Внаслідок одержаних травм міліціонер помер на місці злочину. Після цього Шилін його пограбував та викрав автомобіль Ford Mondeo.

Шилін брав участь у війні на сході на боці російських окупантів

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчинених злочинах визнав частково, а саме повністю визнав свою вину в участі у незаконних збройних формуваннях, крадіжці та заволодінні чужим транспортом.

Щодо вбивства міліціонера (ст. 348 КК України), то Шилін заперечив, що потерпілий був при виконанні службових обов’язків. А саме вбивство, каже Шилін, він вчинив нібито через домагання міліціонера вступити з ним у статеві стосунки.

Досліджуючи матеріали справи, суд постановив, що вина Шиліна в скоєнні злочинів повною мірою підтверджується доказами та спростовує позицію обвинуваченого, яку суд розцінює як спосіб захисту, обраний ним з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, суд призначив покарання Шиліну у вигляді довічного позбавлення волі без конфіскації майна. Також він має сплатити дружині міліціонера моральної шкоди на суму 500 тис. грн.