Зранку, 30 травня, в центрі окупованого Мелітополя на Запоріжжі підірвали автомобіль місцевого колаборанта Євгена Балицького. Про це повідомляє «Українська правда».

Повідомляється, що потужний вибух пролунав у самому центрі міста в районі ТЦ «Квартал».

Саме там знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів, а також будинок фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького, а також так звана «військово-цивільна адміністрація» окупантів.

За версією російських пропагандистів, вибухнув автомобіль Mercedes колаборанта – бомбу було закладено в каналізаційному люку, а вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз.

Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу. У місті почала їздити військова техніка, виють сирени.

У ЗМІ з'явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену. За попередніми даними, поранення отримали дві жінки та молодий чоловік. Зокрема, поранено Євгенію Зайцеву, племінницю Балицького.

Євген Балицький – це колишній народний депутат від «Партії регіонів». Після вторгення РФ, за допомогою окупантів, Балицький примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником «військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

26 травня йому заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності.