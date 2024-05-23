У жителів Квасів виявили гранати, пістолети, гвинтівки, боєприпаси та ножі

Під час обшуків у двох жителів села Кваси Рахівського району правоохоронці виявили гранати, пістолети, гвинтівки, боєприпаси та ножі. Закарпатцям загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 23 травня, обшуки в помешканнях 49-річного жителя села Кваси та його 50-річного односельця провели після отримання інформації про причетність чоловіків до незаконного обігу зброї у Рахівському районі.

«У помешканні 49-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату, три запали до гранат, 2 пістолети, 5 гвинтівок, оптичний приціл, майже 350 набоїв та 69 ножів. У помешканні його 50-річного спільника – пістолет, набої до автоматичної, травматичної та газової зброї, два оптичні приціли, 200 грамів пороху мисливського та мисливські ножі», – інформують у поліції.

За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами правоохоронці відкрили кримінальну справу. Закарпатцям загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.