У Миколаївському районі 42-річний львів’янин незаконно захопив земельну ділянку

Чоловік незаконно зайняв ділянку 0,16 га

На Львівщині виявили бізнесмена, який незаконно захопив земельну ділянку. Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини, на самозахопленій ділянці 42-річний львів'янин облаштував склад металобрухту, який пізніше планував продати.

«Підприємець самозахопив землі державної та комунальної власності, загальною площею 0,1665 га. За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури 5 вересня до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 42-річного львів’янина, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво)», – повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Ділянка розташована у с. Красів Миколаївського району. До слова, захоплена ділянка розташована поруч із землею, яка належить підприємцеві.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, правопорушення виявили працівники Золочівської місцевої прокуратури під час перевірки журналу ЄО (журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події - ред.) Миколаївського відділу поліції. З’ясувалося, що правоохоронці фактично приховали злочин. Відтак керівництву ГУ Нацполіції Львівщини скерували лист із вимогою встановити та притягнути до відповідальності винних осіб.

Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до 2 років позбавлення волі.