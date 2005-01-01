У Миколаївському районі під колесами авто загинула пенсіонерка

СуспільствоЮлія Лавришин, 24 грудня4770

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У суботу, 23 грудня, ввечері на автодорозі Київ – Чоп біля села Розвадів Миколаївського району водій автомобіля Ford Transit здійснив наїзд на місцеву жительку 1945 року народження. Жінка загинула на місці події.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, подія трапилась о 17:38. 46-річний водій Ford Transit здійснив наїзд на 71-річну місцеву жительку. Жінка загинула місці події.

Обставини ДТП наразі встановлюють.

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