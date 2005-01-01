У Львові шукають водія, який збив на «зебрі» жінку та втік

На місці, де трапилась ДТП, впродовж кількох місяців не працював світлофор

У п'ятницю, 22 грудня, на пішохідному переході на вул. Княгині Ольги біля ЖК «Добра оселя» 43-річна жінка потрапила під колеса авто. Водій втік з місця ДТП. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Львівській області.

ДТП трапилась о 07:55. «Водій невстановленого автомобіля вчинив наїзд на 43-річну львів’янку, яка знаходилася на пішохідному переході, та втік з місця події», – повідомили у поліції.

Жінка отримала тілесні ушкодження і була доставлена у лікарню. Медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої передпліччя та стегна.

Очевидців події просять телефонувати на лінію «102» або за телефоном 067-67-07-302, зазначеним у «Варта1» на Facebook.

Додамо, що на небезпечному переході, де трапилась ДТП, кілька місяців тому встановили світлофор. Однак увімкнули його лише ввечері 22 грудня, тобто в момент ДТП світлофор не працював, а перехід був нерегульованим.