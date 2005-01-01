На Львівщині 39-річний чоловік загинув під колесами авто

У п’ятницю, 22 грудня, ввечері на автодорозі Львів – Рава-Руська біля села Гряда під колесами автомобіля загинув 39-річний чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Подія трапилась о 19:33. «Автомобіль Mercedes під керуванням водія 1992 року народження здійснив наїзд на пішохода, 1978 року народження, мешканця села Смереків, який знаходився на проїжджій частині дороги поза пішохідним переходом», – йдеться у повідомлення департаменту з питань цивільного захисту населення.

Внаслідок ДТП пішохід на місці події помер до прибуття бригади швидкої допомоги. Проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події.