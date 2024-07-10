Чоловік перевозив 770 літрів алкоголю та 1319 пачок цигарок

Вранці 9 липня патрульні зупинили в місті Острог Рівненського району мікроавтобус Opel. Під час перевірки у водія документів з’ясувалося, що він перевозив сигарети та ємності з рідиною невідомого походження.

Як повідомили у поліції Рівненської області, подія сталася о 05:30. Під час спілкування з 44-річним рівнянином, правоохоронці помітили у багажному відділенні автомобіля Opel різні товари, на дозвіл перевезення яких водій жодних документів не надав.

«На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення та вилучила фальсифіковані спиртні напої, зокрема, коньяк, горілку, вино, шампанське та тютюнові вироби без марок акцизного збору», – зазначають у поліції.

Загалом 44-річний чоловік незаконно перевозив 770 літрів алкоголю та 1319 пачок цигарок.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 ККУ). Санкція статті передбачає до 170 тис. грн штрафу.