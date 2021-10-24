Європа може схвалити запуск «Північного потоку-2» без належної сертифікації, оскільки Росія завжди використовує кризові ситуації для досягнення своїх цілей. Таку думку висловила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

«Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо, і ризикне», – сказала Зеркаль, відповідаючи на питання про можливість схвалення Європою запуску «Північного потоку-2».

Вона нагадала, що наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20, у порядок денний якої включені питання подолання енергетичної кризи.

«Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм), який зараз ми бачимо, використаний Володимиром Путіним дуже добре», – додала радниця глави Міненерго.

За її словами, тільки за перше півріччя поточного року «Газпром» заробив понад 10 млрд. доларів. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст отримає такий прибуток, який «неможливо уявити».

Нагадаємо, у середині вересня ціна на газ у Європі зросла до 850 доларів за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже 2 тис. доларів. Причина такої високої ціни стали низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.

4 жовтня Енергетичне агентство Данії повідомило, що Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови для введення в експлуатацію трубопроводу В. Після цього оператор «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG заявив про початок заповнення першої нитки для подальшого тестування.

Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необідного обсягу і тиску, після чого перейдуть до технічних тестів. Щодо другої нитки, оператор зазначив про продовження робіт із налагодження запуску. Для її запуску «потрібно виконати ще кілька вимог».