Рятувальники працюють на місці авіакатастрофи літака АН-26

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що у військового літака АН-26, що розбився на Харківщині, сталася відмова одного з датчиків у лівому двигуні, після чого той зачепився крилом за землю. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

«Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю. Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком», – заявив Таран.

Він також повідомив, що бортовий самописець перебуває в літаку, і після аналізу записаної там інформації можна буде робити висновки про причини катастрофи.

Керівник Міноборони зазначив, що, за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт.

Він також підкреслив, що упродовж дня 25 вересня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23:00.

Наслідки авіакатастрофи літака АН-26 (відео «24 каналу»)

Нагадаємо, що ввечері 25 вересня у Харківській області розбився військовий літак АН-26. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.

Наразі ДСНС повідомляє про 23 загиблих, 2 постраждалих і пошуки ще 2 осіб.