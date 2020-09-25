Літак з військовими курсантами розбився на Харківщині

Поблизу Чугуєва Харківської області увечері в п’ятницю, 25 вересня впав і загорівся військовий літак Ан-26. Першими про це повідомили користувачі соціальних мереж, але згодом цю інформацію підтвердили в поліції.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, в літаку перебували 24 людини, 20 з них загинули, двоє вижили, ще двох шукають.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.

Наразі відомо, що з місця падіння літака швидка допомога забрала двох людей з опіками понад 90% тіла, повідомив директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта в коментарі «Суспільному».

️Ещё видео с места катастрофы под Чугуевом



Очевидцы сообщают, что на посадку шли сразу несколько самолётов...

Подробностей пока нет.



Видео записано через 5 минут после падения ️

ТРУХА ️Харьков (https://t.co/1OyHRumn3B) pic.twitter.com/Hoki9IOHcq — bichik (@bichikota) September 25, 2020

Зазначимо, що в Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.