Військовий літак з курсантами розбився на Харківщині, 20 загиблих
Щонайменше двох людей з літака госпіталізували з важкими опіками
Суспільство — Володимир Пиріг, сьогодні, 22:120
Літак з військовими курсантами розбився на Харківщині
Поблизу Чугуєва Харківської області увечері в п’ятницю, 25 вересня впав і загорівся військовий літак Ан-26. Першими про це повідомили користувачі соціальних мереж, але згодом цю інформацію підтвердили в поліції.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, в літаку перебували 24 людини, 20 з них загинули, двоє вижили, ще двох шукають.
На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.
Наразі відомо, що з місця падіння літака швидка допомога забрала двох людей з опіками понад 90% тіла, повідомив директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта в коментарі «Суспільному».
Зазначимо, що в Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.
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