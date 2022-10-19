Поліцейський офіцер громади виконує функції дільничного, працівника ювенальної превенції та патрульного

У середу, 19 жовтня, виконком Львівської міськради затвердив міську програму «Поліцейський офіцер громади». Передбачається, що в містах і селах Львівської громади працюватимуть свої «шерифи». Міська рада забезпечить приміщення та транспорт для поліцейських у громаді.

«Сьогодні виконком прийняв міську програму «Поліцейський офіцер громади». Суть – допомога міста із приміщеннями, автомобілями та забезпеченням поліцейських, які будуть закріплені за кожним населеним пунктом нашої громади», – розповів директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський у Facebook.

Так у селах Львівської громади працюватимуть 12 поліцейських, які координуватимуть свою роботу з офісами громади. Поліцейський офіцер громади поєднуватиме обов’язки дільничного офіцера поліції, інспекторів ювенальної превенції та патрульної поліції. На думку Юрія Лукашевського, із запровадженням поліцейських офіцерів громади можна очікувати більшої безпеки та дотримання порядку.

Юрій Лукашевський уточнив ZAXID.NET, що місто вже закупило шість автомобілів для поліцейських офіцерів громади (половину від потреби), виділило офісні приміщення, планує закупити ноутбуки та принтери, меблі. Також міська рада щомісячно забезпечуватиме 100 л пального на одного офіцера, оплату комунальних послуг та канцтовари. На програму вже виділили понад 5 млн грн. Окрім того, щомісячні витрати складатимуть 150-200 тис. грн з міського бюджету.

Зі свого боку Нацполіція має закупити ще шість автомобілів, забезпечити зарплату, спецзасоби, сервіс авто та додаткове пальне.

Вже працюють в тестовому режимі 10 з 12 поліцейських громади – троє у Винниках, Лисиничах, Підбірцях, троє – у Дублянах, Малехові, Грибовичах, Гряді, Зашкові, по двоє у Брюховичах та Рудному, ще один – у Рясному-Руському.

Перші поліцейські офіцери у громадах Львівщини почали працювати навесні минулого року.