Із вівторка, 20 жовтня, у закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту Ковеля розпочнуть опалювальний сезон. Водночас до житлових будинків тепло подаватимуть, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8°C або нижче.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Ковельської міськради під час засідання щодо початку опалювального сезону 2026–2027 років. Підприємству теплових мереж «Ковельтепло» та іншим постачальникам теплової енергії доручили забезпечити належну роботу котелень і регулювати температуру теплоносія, залежно від погодних умов.

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«Для закладів та установ, які отримують тепло від приватних або відомчих котелень і фінансуються з державного чи місцевого бюджетів, дати початку опалювального сезону визначатимуть окремими наказами керівників», – йдеться у повідомленні.

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Коли почнуть опалювати Луцьк

У Луцькій громаді опалювальний сезон 2026–2027 років розпочнеться після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 14 жовтня.

Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський повідомив, що підприємство готове до початку опалювального сезону. За його словами, усі котельні забезпечені резервним електроживленням, а генератори справні та заправлені. Також у підприємства є три когенераційні установки, які забезпечуватимуть електроенергією об’єкти теплопостачання для близько 60% споживачів.