В яворівському озері потонув 59-річний місцевий мешканець
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Пізно ввечері неділі 7 липня у Яворові втонув 59-річний чоловік. Його тіло з місцевого озера наступного дня витягли рятувальники.
Повідомлення до ДСНС надійшло близько 22:49. Очевидці повідомляли, що в місцевому озері на вул. Привокзальній потонув чоловік.
«8 липня о 15:00 працівники рятувально-водолазної служби за допомогою водолазного обладнання виявили тіло чоловіка, витягнули на берег і передали працівникам поліції», – повідомили у Яворівському відділі ДСНС у Львівській області.
Загиблий – 1965 року народження. Обставини його смерті встановлять слідчі.
До слова, того ж дня на водоймі загинув 40-річний чоловік у Буську.