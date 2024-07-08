Водолази виятгли тіло потопельника наступного дня

Пізно ввечері неділі 7 липня у Яворові втонув 59-річний чоловік. Його тіло з місцевого озера наступного дня витягли рятувальники.

Повідомлення до ДСНС надійшло близько 22:49. Очевидці повідомляли, що в місцевому озері на вул. Привокзальній потонув чоловік.

«8 липня о 15:00 працівники рятувально-водолазної служби за допомогою водолазного обладнання виявили тіло чоловіка, витягнули на берег і передали працівникам поліції», – повідомили у Яворівському відділі ДСНС у Львівській області.

Загиблий – 1965 року народження. Обставини його смерті встановлять слідчі.

До слова, того ж дня на водоймі загинув 40-річний чоловік у Буську.