У містечку Мостиська, розташованому за 4 км від польського кордону, ввели в експлуатацію сучасний контейнерний термінал, який також містить зерновий термінал потужністю перевантажування 60 тис. тонн зерна на місяць. Цим займаються компанії UGTC Trade та «Левада Карго», пише Agronews.

Як уточнив генеральний директор ТОВ «Левада Карго» Володимир Деменко, термінал займатиме 36,5 га. На першому етапі він охопить 12 га, в який інвестовано понад 15 млн доларів.

«Вже запустили контейнерний термінал у м. Мостиська. Зараз маємо можливість по європейській та українській колії приймати регулярні поїзди. Наразі завантаження терміналу сягає 65%. Також ми адаптувалися до потреб і добудували зерновий термінал, який може перевантажувати 60 тис. тонн зерна на місяць. Крім того, працюємо з біг-бегами і наливними вантажами», – пояснив Володимир Деменко.

Гендиректор додав, що другим етапом буде будівництво критих складів класу А площею 80 тис. м2, а третій етап – розширення перевантажувальної здатності з 100 до 200 тис. TEU на рік. Загальний обсяг інвестицій складе понад 25 млн доларів.

«Про будівництво терміналу на кордоні Польща-Україна ми мріяли з 2015 року. Був план згодом створити цілу мережу терміналів, яка б дала змогу поєднати українських виробників з європейськими клієнтами. Початок війни зупинив активне будівництво терміналу, але потім ми усвідомили, що плани щодо створення альтернативного коридору для українських виробників стали ще більш актуальними і значимими. Тому інвестори прийняли рішення добудовувати термінал», – зазначив генеральний директор ТОВ «Левада Карго» Володимир Деменко.

«Контейнерний термінал Мостиська» – це партнерський проект компаній «Лемтранс» і «Рейл Транс Інвестмент», а N'UNIT та «Левада Карго» — їхні партнери у розвитку контейнерного бізнесу. Термінал почали будувати торік у березні. Він оброблятиме контейнери всіх типів, включно з рефрижераторними. Після завершення будівництва можна буде швидко перевантажити контейнери із залізничних вагонів колії 1520 на колію 1435 та навпаки. Це дасть змогу терміналу Мостиська в майбутньому стати основним транспортним хабом між регіонами України й Азії та Європейською термінальною мережею, а також допоможе залучити до України додатковий транзит із Китаю.